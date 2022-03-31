"Отримали купони на спа-процедури у пеклі": ЗСУ розбили окупантів з Абхазії

Українські воїни знищили представників підрозділів з 7-ї воєнної бази, яка дислокується на території самопроголошеної Абхазької республіки.

Російські фашистські війська мають великі кадрові проблеми. Так нещодавно до України перекинули окупантів з Абхазії, але ЗСУ вдалося їх розбити.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Окупанти з російської бази в абхазії отримали купони на спа-процедури в пеклі. У ході вчорашніх боїв українські воїни знищили представників підрозділів з 7-ї воєнної бази, яка дислокується на території самопроголошеної абхазької республіки. Отже, чергова партія адептів російського фашистського режиму приєдналася до 17-тисячної черги на "пекельні розваги". Не хвилюйтеся, окупанти, всі отримають свої купони зі знижкою від ЗСУ. Тим більше, що вас там вже чекають кадирівці, кримські зрадники та ще багато рашистського непотребу", - йдеться в повідомленні.

Крім особового складу ЗСУ знищили й кілька одиниць техніки окупантів.

Нагадаємо, що кадирівці знову "відзначилися" феєричним відео боїв в Україні. Цього разу вони ліквідували світлофор і обстріляли з гранатометів повітря.