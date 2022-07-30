Отримали посади в "адміністрації" Маріуполя: ексдепутату міськради і студентці повідомили про підозру

Колишньому депутату міськради Маріуполя та студентці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, а чоловікові ще й у державній зраді.

Навесні 2022-го вони вирішили співпрацювати з окупаційною російською владою. Обоє працевлаштувалися в новій "адміністрації" Маріуполя.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Колишній депутат міської ради від партії "ОПЗЖ" взяв участь у голосуванні за призначення на псевдопосаду так званого "голови адміністрації Маріуполя". Підозрюваного було призначено його заступником з питань житлово-комунального господарства та будівництва. Зокрема, серед його обов’язків залучення населення до співпраці з окупантами, а також створення нових псевдоустанов та їх реєстрація в так званих "органах податкової інспекції "ДНР".

Студентка 4 курсу одно з українських університетів (путінську прихильницю вже відрахували з вишу), очолила так звану громадську приймальню руху "Донецька республіка" у Маріуполі. Вона активно пропагує ідеологію РФ щодо окупації України, бере участь в інформаційних заходах, що дискредитують органи влади і ЗСУ. Зрадниця також організовує роботу з підготовки до проведення фейкових виборів і "референдуму".

Як повідомлялося, депутату міськради на Харківщині, який на початку березня перейшов на бік окупантів, повідомлено про підозру у колабораціонізмі. За даними слідства, після російського вторгнення на територію України депутат Куп’янської міської ради пішов на співпрацю з окупантами.

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