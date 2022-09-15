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ЗСУ отримали танків більше, ніж в Угорщини: стало відомо, скільки техніки "залендлізила" РФ Україні на Харківщині

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ЗСУ отримали танків більше, ніж в Угорщини: стало відомо, скільки техніки "залендлізила" РФ Україні на Харківщині

Фото: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

Сили оборони знищили, вивели з ладу та захопили щонайменше 388 одиниць російської техніки.

Більшість з неї  у справному стані.

Про це йдеться у звіті Oryx.

Повідомляється, що Сили оборони від 7 до 11 вересня змогли знищити та захопити 388 одиниць ворожої техніки. 200 одиниць з неї у справному стані.

За підрахунками українські захисники змогли захопити щонайменше:

  • 11 МТ-ЛБ.
  • 52 БМП (ще 22 знищені);
  •  49 танків (ще 15 знищено);
  • 24 БТР (ще 9 знищено);
  •  32 одиниці артилерії та РСЗВ (ще 7 знищено)
  •  2 літаки знищено.

Для порівняння в Угорщині на озброєнні перебувають 46 танків.

Нагадаємо, що за добу ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів та збили аж чотири ворожі літаки.

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