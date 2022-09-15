ЗСУ отримали танків більше, ніж в Угорщини: стало відомо, скільки техніки "залендлізила" РФ Україні на Харківщині

Сили оборони знищили, вивели з ладу та захопили щонайменше 388 одиниць російської техніки.

Більшість з неї у справному стані.

Про це йдеться у звіті Oryx.

Повідомляється, що Сили оборони від 7 до 11 вересня змогли знищити та захопити 388 одиниць ворожої техніки. 200 одиниць з неї у справному стані.

За підрахунками українські захисники змогли захопити щонайменше:

11 МТ-ЛБ.

52 БМП (ще 22 знищені);

49 танків (ще 15 знищено);

24 БТР (ще 9 знищено);

32 одиниці артилерії та РСЗВ (ще 7 знищено)

2 літаки знищено.

Для порівняння в Угорщині на озброєнні перебувають 46 танків.

Нагадаємо, що за добу ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів та збили аж чотири ворожі літаки.

Читайте також: