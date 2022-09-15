ЗСУ отримали танків більше, ніж в Угорщини: стало відомо, скільки техніки "залендлізила" РФ Україні на Харківщині

Сили оборони знищили, вивели з ладу та захопили щонайменше 388 одиниць російської техніки.
Більшість з неї у справному стані.
Про це йдеться у звіті Oryx.
Повідомляється, що Сили оборони від 7 до 11 вересня змогли знищити та захопити 388 одиниць ворожої техніки. 200 одиниць з неї у справному стані.
За підрахунками українські захисники змогли захопити щонайменше:
- 11 МТ-ЛБ.
- 52 БМП (ще 22 знищені);
- 49 танків (ще 15 знищено);
- 24 БТР (ще 9 знищено);
- 32 одиниці артилерії та РСЗВ (ще 7 знищено)
- 2 літаки знищено.
Для порівняння в Угорщині на озброєнні перебувають 46 танків.
Нагадаємо, що за добу ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів та збили аж чотири ворожі літаки.