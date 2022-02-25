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"Ковідну тисячу" можна витратити на допомогу армії

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"Ковідну тисячу" можна витратити на допомогу армії

Associated Press

Гроші можна буде направити для допомоги українським військовослужбовцям до благодійної організацій МБФ "Повернись живим".

Уряд ухвалив рішення, що кошти, які українці отримали від держави за вакцинацію проти COVID-19  в рамках програми президента України "Єпідтримка", можна буде використовувати для допомоги українській армії.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Гроші можна буде направити для допомоги українським військовослужбовцям до благодійної організацій МБФ "Повернись живим", або зарахувати їх на спеціальний рахунок НБУ відкритий спеціально для збору коштів на потреби армії", - сказав він. 

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