Отримання F-16: США відповіли, чи дозволять Україні бити по території РФ

Навіть після отримання Україною першої партії винищувачів F-16 від західних партнерів позиція США щодо завдання ударів по території РФ залишається тією ж самою.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє "Голос Америки".

За його словами, Вашингтон буде ухвалювати рішення на використання наданої Україні американської зброї та встановлених обмежень на удари по території РФ залежно від ситуації на полі бою. Міллер наголосив, що позиція США "не змінилася", коментуючи ймовірність розширення дозволів для ЗСУ на завдання ударів по воєнних об'єктах углибині Росії. Він зауважив, що таке рішення "мають ухвалити члени НАТО колективно".

"Ми продовжуємо дивитись на потреби українських військових, оцінюємо безпекову ситуацію та намагаємося реагувати на їхні потреби", - сказав представник Держдепу.

Він наголошує, що цей процес "відбувається від самого початку і до сьогодні".

"Таким чином ми ухвалюємо відповідні рішення щодо зброї, яку ми надаємо Україні, а також стосовно обмежень, якщо такі є, які ми накладаємо на використання цієї зброї", - заявив Міллер.

Нагадаємо, 4 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що F-16 – в Україні. Офіційно про отримання літаків він повідомив у символічну дату 4 серпня - День Повітряних сил ЗСУ.

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