Отримання F-16: The Economist повідомив, коли і скільки винищувачі прибуло до України

До кінця цього року ЗСУ матимуть 20 сучасних літаків.

Перші десять сучасних винищувачів F-16 - з 79 можливих - прибули до України в останній день липня. До кінця цього року ЗСУ мають отримати 20 літаків.

Про це повідомляє видання The Economist.

Зазначається, що Україні у межах авіаційної коаліції пообіцяли надати 79 винищувачів F-16.

"До кінця 2024 року Україна повинна літати на 20 винищувачах американського виробництва. Решта обіцяна так званою коаліцією F-16 на чолі з Данією та Нідерландами надійде партіями протягом 2025 року", - йдеться у матеріалі.

Втім, колишній командувач американськими силами в Європі Бен Годжес висловив розчарування тим, скільки часу минуло, аби F-16 таки опинилися в Україні. Він висловив думку, що однією з причин, яка могла вплинути на ситуацію з постачанням, став брак навчальних місць для українських пілотів. Таку ситуацію Годжес назвав "політичним рішенням адміністрації".

Окрім того, F-16 відрізняються і є складнішими, ніж Міг-29 і Су-27 радянських часів, до яких звикли українські пілоти. Саме ще є ще одним фактором, що викликав труднощі.

Іншою причиною затримок називають створення інфраструктури для обслуговування F-16. Адже бортовим інженерам потрібна така ж підготовка, як і пілотам. Деякі роботи з ремонту і технічного обслуговування можуть також проводитися в сусідніх країнах НАТО.

Своєю чергою, колишній начальник штабу Міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге зауважив, що літаки F-16 є пріоритетною ціллю для росіян. Тому вони були розгорнуті з великим ступенем секретності, на розосереджених базах з підземними або укріпленими укриттями. Але водночас таке розпорошення ускладнює логістику - потрібно більше людей і більше запчастин.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що винищувачі F-16 вже з'явилися в Україні. Також про це поінформував міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. З його слів, країна отримала першу партію F-16 в межах оборонної допомоги з боку Заходу.

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