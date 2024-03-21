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Як не потрапити до рук шахраїв: жінка втратила гроші, перейшовши за посиланням про допомогу

Як не потрапити до рук шахраїв: жінка втратила гроші, перейшовши за посиланням про допомогу

На Хмельниччині жінка втратила майже 50 тисяч гривень, перейшовши за шахрайським посиланням про допомогу

36-річна жителька Хмельниччини втратила майже 49 тис. гривень, повіривши телефонним шахраям.

"Компенсація від держави", "фінансова допомога від ООН" тощо – саме такими повідомленнями шахраї вводять в оману українців, виманюючи гроші.

Про шахрайські схеми і як їх уникнути, розповіли у Хмельницькій поліції.

Правоохоронці нагадали, що зловмисники за допомогою шахрайських сайтів виманюють особисті дані, які громадяни вводять для отримання виплат. Але після цього з їхніх рахунків зникають усі гроші.

Так, 36-річна жителька Хмельниччини втратила майже 49 тис. гривень. Жінка в месенджері отримала повідомлення про можливість отримання фінансової допомоги нібито від держави.

Перейшовши за посиланням, вона наївно ввела реквізити банківської картки. Втім, виплату так і не отримала. Натомість жінка втратила усі свої заощадження. За даним фактом поліцейські проводять перевірку.

Правила безпеки, щоб не втрапити в шахрайську схему:

  • нікому не повідомляйте персональні дані, дані банківських карток, паролі чи коди-підтвердження; Ні по телефону, ні в будь-який інший спосіб;
  • не довіряйте пропозиціям отримати грошову допомогу в соцмережах або месенджерах. Не переходьте за невідомими посиланнями;
  • отримуйте інформацію щодо грошової допомоги лише з офіційних джерел.
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Нагадаємо, що шахраї виманили у киянина 1,7 млн грн, погрожуючи "мобілізацією".

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