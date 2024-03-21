Як не потрапити до рук шахраїв: жінка втратила гроші, перейшовши за посиланням про допомогу

36-річна жителька Хмельниччини втратила майже 49 тис. гривень, повіривши телефонним шахраям.
"Компенсація від держави", "фінансова допомога від ООН" тощо – саме такими повідомленнями шахраї вводять в оману українців, виманюючи гроші.
Про шахрайські схеми і як їх уникнути, розповіли у Хмельницькій поліції.
Правоохоронці нагадали, що зловмисники за допомогою шахрайських сайтів виманюють особисті дані, які громадяни вводять для отримання виплат. Але після цього з їхніх рахунків зникають усі гроші.
Так, 36-річна жителька Хмельниччини втратила майже 49 тис. гривень. Жінка в месенджері отримала повідомлення про можливість отримання фінансової допомоги нібито від держави.
Перейшовши за посиланням, вона наївно ввела реквізити банківської картки. Втім, виплату так і не отримала. Натомість жінка втратила усі свої заощадження. За даним фактом поліцейські проводять перевірку.
Правила безпеки, щоб не втрапити в шахрайську схему:
- нікому не повідомляйте персональні дані, дані банківських карток, паролі чи коди-підтвердження; Ні по телефону, ні в будь-який інший спосіб;
- не довіряйте пропозиціям отримати грошову допомогу в соцмережах або месенджерах. Не переходьте за невідомими посиланнями;
- отримуйте інформацію щодо грошової допомоги лише з офіційних джерел.
Нагадаємо, що шахраї виманили у киянина 1,7 млн грн, погрожуючи "мобілізацією".
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