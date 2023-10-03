Отримання хабара за "вирішення" питання: мер Сум отримав підозру, з'явилися деталі розслідування

Меру міста Суми, який підозрюється в отриманні хабара в понад два млн гривень, повідомили про підозру.

Про це повідомили в пресслужбі САП.

Як стало відомо, мер міста та директор Департаменту інфраструктури Сумської області вимагали гроші за вирішення питання про встановлення виконавчим комітетом Сумської міської ради для юридичної особи нового економічно обґрунтованого тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності підприємством.

“Упродовж листопада 2022 – жовтня 2023 року слідство задокументувало одержання особами неправомірної вигоди у загальній сумі 2 130 000 гривень. 2 жовтня мера міста та директора Департаменту викрито “на гарячому” одразу після одержання третьої частини обумовлених коштів - 1 430 000 гривень. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Прокурор наполягатиме на застосуванні до осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави”, - розповіли в САП.

Нагадаємо, що Боррель заявив, чому для України важливий вступ до ЄС.

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