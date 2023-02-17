Отримання повістки не означає негайного відправлення на фронт: в ОК "Південь" пояснили план дій

Це розганяння пропагандистськими джерелами такого наративу, що нібито схоплений на вулиці одразу опиняється в окопі, зазначила Наталія Гуменюк.

Те, що громадянин України отримав повістку, не означає того, що його негайно відправлять на передову.

Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Отримання повістки не означає негайного відправлення на фронт. Це, знов-таки, розганяння пропагандистськими джерелами такого наративу, що одразу схоплений на вулиці опиняється в окопі. Це абсолютна неправда", - сказала вона.

Спершу у центрах комплектування мають вивірити дані людей. Далі відбувається проходження медичної комісії. У ході комісії може виявитися, що людина не підлягає мобілізації.

Другим етапом є уточнення обставин, що можуть стати підставою для відтермінування. Так, велика кількість людей має бронь, хтось має трьох дітей і є опікуном, тобто має законні підстави, щоб не опинитися в мобілізаційному ресурсі. Проте для з’ясування таких обставин необхідно з’явитися в ТЦК та подати про себе дані.

"Не сперечатися, а поставитися з розумінням до цього, що в принципі центри комплектування вийшли назустріч вам. Дуже багато хто, до речі, каже: а я не знав, що треба з’являтися і поновляти", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, майор ЗСУ Олександр Мельничук пояснив, чому повістки вручають на вулицях.

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