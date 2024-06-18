Отримання QR-коду в "Резерв+": що робити, коли не вдається завантажити електронний документ

В Міноборони повідомили, що в разі виникнення проблем у застосунку, військовозобов'язані громадяни можуть звернутися у службу підтримки.

У Міністерстві оборони запевняють, що електронні військово-облікові документи можуть отримати усі громадяни України, які перебувають на військовому обліку. У разі, якщо електронний документ з QR-кодом не вдається завантажити, необхідно звернутися у службу підтримки застосунку "Резерв+".

Про це в інтерв'ю для ТСН.ua розповіла Катерина Чорногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Заступниця міністра оборони повідомила, що QR-коди в оновленому застосунку "Резерв+" вже отримали понад 400 тисяч людей. У відомстві також готові допомагати людям у разі проблем із завантаженням електронного військово-облікового документу.

"Потрібно проаналізувати, яка кількість спроб була неуспішною, чому людина не могла завантажити собі електронний військово-обліковий документ. В нас працює технічна підтримка: ми аналізуємо ці звернення і будемо роз'яснювати, надавати скрипти або відповіді абсолютно всім, хто не зміг завантажити документ з QR-кодом. Але в будь-якому випадку успішне завантаження, генерація електронного військово-облікового документа має бути доступна абсолютно всім військовозабов'язаним, резервистам, призовникам і ми до цього прагнемо", – зазначила посадовиця.

За словами Катерини Чорногоренко, отримання QR-код – це "100-відсоткова можливість" абсолютно для всіх цих трьох категорій військовозобов'язаних громадян.

Нагадаємо, у "Резерв+" запрацював QR-код. У Міноборони пояснили, як він діятиме.

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