Отримання УБД та е-кабінет військовозобовʼязаного: в Міноборони роз'яснили нові можливості цифровізації в армії

Законопроєкт регулює взаємодію єдиного електронного реєстру військовозобов’язаних з іншими державними реєстрами, уможливлює прискорене отримання статусу учасника бойових дій, а також створення електронного кабінету військовозобов’язаного тощо.

Міністерство оборони надало роз'яснення щодо змін на тлі підписання президентом Володимиром Зеленським законопроєкту №10062 "Про внесення змін до деяких законів України".

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

"Законопроєкт 10062 — це величезний крок для революційних змін в армії. Завдяки цифровізації сервіси для військовослужбовців та військовозобов'язаних стануть простішими, а наші військові IT-системи можна буде розвивати більш гнучко. Я впевнена, що інновації та зручні сервіси здатні кардинально змінити українське військо", — зазначила заступниця Міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Що ж змінює законопроєкт 10062 "Про внесення змін до деяких законів України"?

Можливість створення електронного кабінету військовозобов'язаного. Громадяни зможуть вносити зміни у свої персональні дані. Наприклад, доповнити інформацію про освіту чи знання іноземних мов. Створення застосунку для військовослужбовців Армія+. Першими функціями стануть електронні рапорти, база знань, зворотний зв'язок. Запуск бета-версії застосунку запланований на літо 2024 року. Україна зможе розміщувати свої ІТ-системи у хмарах країн-членів НАТО. Це посилить кіберзахист, покращить обмін даними з партнерами. Міноборони зможе самостійно визначати, які міжнародні стандарти у сфері безпеки інформації застосовувати для військових систем. Удосконалення взаємодії реєстру "Оберіг". Взаємодія з іншими реєстрами розширить перелік відомостей про військовозобов'язаних. Громадянам не потрібно буде збирати купу документів для ТЦК. Отримання статусу УБД. Законопроєкт створює підґрунтя для повної цифровізації процесу надання статусу учасника бойових дій. У деяких випадках статус надаватиметься автоматично — без участі комісії.

"Це фундамент для подальших змін. Міноборони далі працює над тим, щоб змінити законодавство так, щоб цифровізація стала неминучою і комплексною — від послуг для військовослужбовців до розвитку IT- систем", — доповнила Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного. Про це стало відомо з сайту Верховної Ради.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров анонсував запуск в Україні застосунку для військових.

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