Отримання УБД та е-кабінет військовозобовʼязаного: в Міноборони роз'яснили нові можливості цифровізації в армії

Законопроєкт регулює взаємодію єдиного електронного реєстру військовозобов’язаних з іншими державними реєстрами, уможливлює прискорене отримання статусу учасника бойових дій, а також створення електронного кабінету військовозобов’язаного тощо.
Міністерство оборони надало роз'яснення щодо змін на тлі підписання президентом Володимиром Зеленським законопроєкту №10062 "Про внесення змін до деяких законів України".
Про це йдеться у повідомленні Міноборони.
"Законопроєкт 10062 — це величезний крок для революційних змін в армії. Завдяки цифровізації сервіси для військовослужбовців та військовозобов'язаних стануть простішими, а наші військові IT-системи можна буде розвивати більш гнучко. Я впевнена, що інновації та зручні сервіси здатні кардинально змінити українське військо", — зазначила заступниця Міністра оборони України Катерина Черногоренко.
Що ж змінює законопроєкт 10062 "Про внесення змін до деяких законів України"?
- Можливість створення електронного кабінету військовозобов'язаного. Громадяни зможуть вносити зміни у свої персональні дані. Наприклад, доповнити інформацію про освіту чи знання іноземних мов.
- Створення застосунку для військовослужбовців Армія+. Першими функціями стануть електронні рапорти, база знань, зворотний зв'язок. Запуск бета-версії застосунку запланований на літо 2024 року.
- Україна зможе розміщувати свої ІТ-системи у хмарах країн-членів НАТО. Це посилить кіберзахист, покращить обмін даними з партнерами. Міноборони зможе самостійно визначати, які міжнародні стандарти у сфері безпеки інформації застосовувати для військових систем.
- Удосконалення взаємодії реєстру "Оберіг". Взаємодія з іншими реєстрами розширить перелік відомостей про військовозобов'язаних. Громадянам не потрібно буде збирати купу документів для ТЦК.
- Отримання статусу УБД. Законопроєкт створює підґрунтя для повної цифровізації процесу надання статусу учасника бойових дій. У деяких випадках статус надаватиметься автоматично — без участі комісії.
"Це фундамент для подальших змін. Міноборони далі працює над тим, щоб змінити законодавство так, щоб цифровізація стала неминучою і комплексною — від послуг для військовослужбовців до розвитку IT- систем", — доповнила Катерина Черногоренко.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного. Про це стало відомо з сайту Верховної Ради.
Раніше міністр оборони Рустем Умєров анонсував запуск в Україні застосунку для військових.
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