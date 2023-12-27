Отримання Україною винищувачів F-16 виходить на фінішну пряму — Центр стратегічних комунікацій

Перше бойове застосування винищувачів F-16 можливе вже навесні 2024 року після завершення підготовки пілотів та наземного персоналу.

Отримання Україною винищувачів F-16 виходить на фінішну пряму. Перші українські пілоти вже завершують навчання.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Процес отримання Україною бойових літаків F-16 виходить на фінішну пряму. Цьому передували місяці підготовчої роботи у рамках "авіаційної коаліції", - йдеться в повідомленні.

Так, міністерство оборони Великої Британії повідомило про завершення базової підготовки українських пілотів F-16. З огляду на це бойове застосування F-16 може розпочатися вже навесні 2024 року.

Нині ж завершується підготовка необхідної інфраструктури та команд інженерно-авіаційного обслуговування. У ЦСК наголошують, що застосування Силами оборони України сучасної бойової авіації дозволить краще захистити українське небо та сприятиме успіхам наземних операцій з деокупації територій.

"Заяви росії про нібито знищення літаків F-16 на українських аеродромах – черговий приклад брехливої пропаганди, якою кремль намагається відвернути увагу росіян від своїх поразок в Україні. Аналогічно зс рф "знищували" й інші зразки ще не отриманого Україною західного озброєння", - додали у Центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, раніше спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що країнам Заходу поки немає сенсу доправляти F-16 до України (найближчим часом - ред.), оскільки літаки стоятимуть під прицілом ворога. Україна має бути на 100% готова до таких постачань: і інфраструктура, і льотчики, а також інженерно-авіаційний склад.

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