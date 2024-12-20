Отримання відстрочок в Резерві+ призупинено: в Міноборони назвали причину

Однак всі вже отримані відстрочки залишаються дійсними та коректно відображаються у Резерв+.

Реєстри Міністерства оборони України продовжують функціонувати в штатному режимі, забезпечуючи стабільність електронних сервісів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Завдяки злагодженій роботі нашого Центру реагування на кіберінциденти забезпечили безперервну роботу систем. Команда цілодобово моніторить ситуацію та попереджає будь-які кіберзагрози. Безпека даних наших захисників та військовозобовʼязаних є пріоритетом. Ми постійно вдосконалюємо захист реєстру Оберіг та застосунків Армія+ і Резерв+", - йдеться в повідомленні.

Черногоренко повідомила, що сервіси Міністерства оборони України продовжують функціонувати без перебоїв, забезпечуючи доступ до електронних рапортів та військових облікових документів. Однак через великий попит у системі спостерігається велика кількість запитів у черзі, що може призвести до подовженого часу очікування документа в Резерв+.

"Єдине тимчасове обмеження – через відновлювальні роботи в державних реєстрах Міністерство юстиції України ми були змушені призупинити отримання відстрочок у Резерв+. Наголошуємо: всі вже отримані відстрочки залишаються дійсними та коректно відображаються у Резерв+. Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити цю послугу", - додала заступниця міністра.

Нагадаємо, росіяни влаштували наймасштабнішу кібератаку на держреєстри України за останній час.

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