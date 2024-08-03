Отримання винищувачів F-16: чому Україна не матиме достатньо літаків і яка небезпека

У найближчі роки навіть теоретично Україна не матиме достатньої кількості винищувачів F-16. Президент Володимир Зеленський заявляв про необхідність 128 літаків. тім, на практиці цього не буде

Таку думку висловив головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі Radio NV.

З його слів, теоретично у США є достатня кількість літаків. Втім, навіть Вашингтон зараз має брак в авіації.

"Якщо була б якась інша позиція, більш м’якіша у Вашингтоні, вони не можуть (цього зробити - Ред.), тому що зараз у США критичний брак самої авіації. Конгрес проти списання машин. Те, що вони списують, - це вже той мотлох, який навіть не завжди годиться для того, щоб бути мішенню", - наголосив Катков.

Він наголосив, для винищувачів потрібно ще й 128 пілотів, але їхня підготовка триває багато місяців. Теоретично можна було б залучити іноземних добровольців, каже Катков.

"Для розуміння: буквально декілька днів тому у Румунії завершився перший випуск румунських пілотів на новому і єдиному в Європі тепер Центру підготовки пілотів F-16. Їх готували вісім місяців. Сім пілотів готували в окремому новоствореному центрі вісім місяців", - додав він.

Ще одна проблема, пояснив Катков, ці винищувачі повинні десь базуватися. Приміром, на одному аеродромі зазвичай поміщається лише 12 літаків.

"Усі 128 (літаків - Ред.) фізично на один аеродром не поміщаються. Таким чином необхідно мати 10 підготовлених аеродромів для того, щоб ці літаки банально базувалися в Україні, для того, щоб вони здійснювали кожен день свої польоти. В Україні є 10 аеродромів з твердим, повноцінним покриттям під F-16, на яких F-16 свої шасі не поб’ють доволі швидко, з відповідною кількістю арочних укриттів? Питання відкрите. Ймовірніше, ні", - заявив керівник Defense Express

Щоб захистити таку кількість F-16 потрібно 20 ЗРК Patriot. Вони мають кут огляду 120 градусів, то для кругової оборони на кожен аеродром треба буде помістити по дві такі системи ППО.

"Тому ось ці 128 винищувачів, які є нагальною потребою, тому що ворог використовує до 300 машин своєї авіації кожного дня… Чи є можливість в Україні навіть теоретично [мати 128 винищувачів F-16]? Окей, є. Чи є можливість дістати пілотів? Окей, є. Чи є можливість розмістити [літаки] так, щоб вони не були знищені у перший день? Навіть у теорії - ні", - наголосив Катков.

Нагадаємо, днями у ЗМІ з'явилася інформація, що винищувачі F-16 вже з'явилися в Україні. Також про це поінформував міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. З його слів, країна отримала першу партію F-16 в межах оборонної допомоги з боку Заходу.

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