Отримати COVID-сертифікат в "Дії" стало простіше: як це зробити

Отримати COVID-сертифікат в "Дії" стало простіше: як це зробити

У планах спростити введення інформації лікарями.

Міністерство цифрової трансформації України спростило процес генерації COVID-сертифікатів у застосунку "Дія". Більше не потрібно підписувати обличчям запит.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як було раніше: у додатку необхідно було підписувати запит на сертифікат Дія.Підпис (технологія фото ID, "підписувати особою"). На порталі використовували електронний ключ (файловий/хмарний носій).

Як тепер: потрібно зайти в додаток або на портал, натиснути "отримати сертифікат" і документ приходить.

Федоров наголосив, що підписувати запит більше не потрібно. Але для того, щоб це запрацювало, потрібно оновити додаток.

"Наразі всі сили кинуті на допомогу лікарям для спрощення введення інформації про вакцинацію, щоб вирішити всі помилки з дозами, партіями, нумерацією вакцин. Також медичні лабораторії продовжують підключення та тестування до інформаційної системи МОЗ/НСЗУ, щоб з'явилася можливість якісно генерувати сертифікати з видужання та ПЛР", - додав він.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання