Отримати громадянство України стане складніше: гучні нововведення

Особи, які хочуть отримати громадянство України, мають скласти іспити з основ Конституції України та історії України.

Для набуття українського громадянства відтепер необхідно скласти обовʼязкові іспити.

Про це за підсумками засідання уряду повідомляє Міністерство освіти та науки.

Відтепер особи, які хочуть отримати громадянство України, мають скласти іспити з основ Конституції України та історії України. Це рішення ухвалено урядом і стосується: іноземців; осіб без громадянства; тих, хто набув громадянство, але має право протягом двох років скласти іспит (це пов'язано з відтермінуванням у зв'язку з проходженням військової служби за контрактом, визначних заслуг перед Україною тощо).

В МОН наголосили, що проведення іспитів потребує подальшого ухвалення та впровадження низки наказів та положень, організаційних заходів, наразі ухвалено лише принципове рішення.

Для реєстрації необхідно буде створити електронний кабінет та подати заявку в електронній формі, детальний алгоритм буде опублікований згодом.

Іспити складаються з 20 завдань з основ Конституції України та 25 завдань з історії України. Для забезпечення прозорості іспит фіксуватимуть на відео. У разі успішного складання учасники отримають відповідні сертифікати.

Нагадаємо, 22 січня 2024 року президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про множинне громадянство.

Читайте провідні новини дня: