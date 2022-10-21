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Отримати грошовий переказ в ПриватБанку тепер можна по-новому: що змінилося

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Отримати грошовий переказ в ПриватБанку тепер можна по-новому: що змінилося

Отримати грошовий переказ в ПриватБанку тепер можна по-новому: що змінилося / Фото: pixabay.com

Днями ПриватБанк звернувся до своїх клієнтів з важливим повідомленням. Тепер, щоб отримати грошовий переказ чи грошову допомогу з іншої країни, не потрібно стояти в довгих чергах. Все можна зробити через термінал. Як саме - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Наразі в Україні налічується близько 10 тисяч терміналів самообслуговування. Відтепер всі грошові перекази (Western Union, PrivatMoney, MoneyGram, RIA тощо) можна отримати в будь-якому місці, де є даний термінал.

Як отримати грошовий переказ через термінал

Ще однією перевагою можна назвати те, що тепер всі валютні перекази можна отримати на валютну карточку, а гривневі - на гривневу.

Як отримати переказ:

  1. Авторизовуєтесь в терміналі самообслуговування за допомогою будь-якої банківської картки. Її потрібно просто вставити у відповідне віконечко і ввести пін-код.
  2. Знаходите пункти "Банківські послуги" - "Отримати грошовий переказ" - Вибрати платіжну систему".
  3. Вводите код переказу і всі ті дані, які від вас вимагатиме система.
  4. Вводите номер картки, на яку повинні зарахуватися кошти.

Фінанси поступляють на рахунок відразу.

Нагадаємо, що ПриватБанк також зробив на днях ще одну гучну заяву. Про поступове виведення з обігу банкнот номіналом 5,10, 20, 50 та 100 гривень, що були випущені у період від 2003 до 2007 року. Замість них в системі з'являться купюри нового зразка та монети.

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Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
366
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