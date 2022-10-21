Отримати грошовий переказ в ПриватБанку тепер можна по-новому: що змінилося

Днями ПриватБанк звернувся до своїх клієнтів з важливим повідомленням. Тепер, щоб отримати грошовий переказ чи грошову допомогу з іншої країни, не потрібно стояти в довгих чергах. Все можна зробити через термінал. Як саме - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Наразі в Україні налічується близько 10 тисяч терміналів самообслуговування. Відтепер всі грошові перекази (Western Union, PrivatMoney, MoneyGram, RIA тощо) можна отримати в будь-якому місці, де є даний термінал.
Як отримати грошовий переказ через термінал
Ще однією перевагою можна назвати те, що тепер всі валютні перекази можна отримати на валютну карточку, а гривневі - на гривневу.
Як отримати переказ:
- Авторизовуєтесь в терміналі самообслуговування за допомогою будь-якої банківської картки. Її потрібно просто вставити у відповідне віконечко і ввести пін-код.
- Знаходите пункти "Банківські послуги" - "Отримати грошовий переказ" - Вибрати платіжну систему".
- Вводите код переказу і всі ті дані, які від вас вимагатиме система.
- Вводите номер картки, на яку повинні зарахуватися кошти.
Фінанси поступляють на рахунок відразу.
Нагадаємо, що ПриватБанк також зробив на днях ще одну гучну заяву. Про поступове виведення з обігу банкнот номіналом 5,10, 20, 50 та 100 гривень, що були випущені у період від 2003 до 2007 року. Замість них в системі з'являться купюри нового зразка та монети.