Отримати і подовжити відстрочку можна буде онлайн та автоматично: від якої дати

Від листопада стане можливо онлайн в автоматичному порядку отримати і подовжити відстрочку від мобілізації.

Мініоборони України планує запустити нову функцію у застосунку "Резерв+", яка дозволить отримувати відстрочку без необхідності відвідувати ТЦК та подавати заяви.

Про це заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила на технологічній конференції IT Arena 2024 у Львові, повідомляє "Судово-юридична газета".

"Для того, щоб зробити відстрочку, ми не тільки повинні внести зміни в нормативну базу, а щоб ще наші партнери (власники реєстрів, з яких запитуються дані) були технологічно готові до цього", – сказала Черногоренко.

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За її словами, від початку листопада планується активувати одразу три форми відстрочок для різних категорій громадян: студентів денної форми навчання, багатодітних батьків та осіб з інвалідністю. Наразі в Міноборони працюють над змінами у нормативній базі, аби узгодити нововведення.

"Ми хочемо, щоб людина, яка має підстави для відстрочки, не писала заяву від руки і не ходила в ТЦК, а могла за декілька хвилин сигналізувати про своє право, і щоб ця відстрочка була валідна", – сказала заступниця міністра оборони.

Новий сервіс дозволить тим, хто має право на відстрочку, подати заявку за кілька хвилин через мобільний застосунок, без необхідності звертатися до ТЦК.

Нагадаємо, раніше оформлені відстрочки діятимуть лише до 9 листопада. Після цієї дати їх необхідно буде подовжити.

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