21 січня 2021 року у Харкові виявили нелегальний будинок для літніх людей / Pexels

Отримати притулок, стаціонар літні люди та люди з інвалідністю зможуть за 1 день, без документів

Отримати притулок, стаціонар літні люди та люди з інвалідністю зможуть за 1 день, без документів

Під час воєнного стану важливо якнайшвидше вирішувати життєві проблеми уразливих категорій населення, насамперед людей похилого віку, людей з інвалідністю. Часто їм вкрай необхідно швидко отримати притулок чи лікування в стаціонарі у будь-якому місці України. Задля цього Уряд 7 травня 2022 року ухвалив рішення, яке забезпечує можливість для таких людей отримувати необхідні соцільні послуги екстренно, за один день.

"Під час воєнних дій швидкість прийняття таких рішень – часто питання життя та смерті в буквальному сенсі", - зазначила Міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Уряд прийняв рішення, згідно з яким літні люди, люди з інвалідністю можуть отримувати життєво необхідні послуги всього лише за один день і для цього необхідно лише надати заяву.

Соціальні послуги, які люди з інвалідністю та літні люди зможуть отримувати екстрено такі:

• інформування, консультування, консультативний кризовий телефон,

• надання притулку, нічний притулок, короткотермінове проживання;

• екстрене (кризове) втручання,

• представництво інтересів,

• підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, бездомних осіб,

• соціальний супровід сімей або осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,

• догляд вдома, догляд стаціонарний, денний догляд, денний догляд дітей з інвалідністю, паліативний догляд,

• соціально-психологічна реабілітація,

• натуральна допомога,

• переклад жестовою мовою,

• транспортні послуги.

Для отримання послуг у разі відсутності документів достатньо однієї заяви

• Для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена - заяви від людини;

• Для недієздатних осіб, яким призначено опікунів - заяви від законного представника;

• Для недієздатних осіб, які не мають законного представника - повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування.

Куди потрібно надавати заяву

Заяву про надання соціальних послуг можна подати до:

• уповноваженого органу соцзахисту за місцем звернення, незалежно від задекларованого чи зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, що потребує соціальної послуги,

• безпосередньо до надавача соціальних послуг.

Рішення про надання послуг приймається уповноваженим органом або надавачем соціальних послуг невідкладно та протягом однієї доби забезпечується їх надання.

Надавач соціальних послуг повинен вжити заходів із відновлення паспорта або іншого документу, що підтверджує особу людини. Після завершення воєнного стану, протягом місяця документи, необхідні для прийняття рішення про надання соціальних послуг, які не було подано раніше, потрібно буде надати уповноваженому органу.

Щоб забезпечити екстрене надання соціальних послуг уряд вирішив залучати до їх надання послуг працівників і волонтерів, які не мають документів, що підтверджують їхній фаховий рівень. Також не буде братися до уваги наявність або відсутність фінансової заборгованості. Натомість надавачі окремих соціальних послуг, які мають відповідати спеціальним критеріям, повинні підготувати та облаштувати укриття для отримувачів послуг та персоналу.

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