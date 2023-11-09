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Отримати субсидію тепер можна буде онлайн: в "Дії" почали тестувати нову важливу послугу

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Отримати субсидію тепер можна буде онлайн: в "Дії" почали тестувати нову важливу послугу

Застосунок "Дія"

Оновлений сервіс має на меті скоротити час до 10 хвилин та містить лише 7 кроків.

В Україні стартувало бета-тестування спрощеної послуги з отримання субсидії в застосунку “Дія”.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, громадяни нашої держави можуть долучитися до бета-тестування нової послуги в “Дії” - отримання субсидії.

“Незабаром запустимо на порталі Дія вдосконалену послугу з оформлення житлової субсидії. Зможете втричі швидше подавати заяву про отримання допомоги від держави, призначеної на оплату комуналки. Максимально спростили процес оформлення заяви”, - розповів Михайло Федоров.

Наразі для того, щоб отримати субсидію, потрібно заповнити розширену форму на 21 пункт. Оновлений сервіс має на меті скоротити час до 10 хвилин та містить лише 7 кроків.

Долучитися до тестування можна за посиланням.

Нагадаємо, що у застосунку “Дія” тепер можна оформити дозвіл на тимчасовий виїзд дитини за кордон.

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Дата публікації
Перегляди
291
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