Отримати від держави 3 тисячі гривень: шахраї поширюють фейковий чат-бот "Дія" (фото)

Ніколи не повідомляйте свої дані за невідомими посиланнями.

Шахраї поширюють фейковий чат-бот державної платформи "Дія". За посиланням кожен, хто офіційно працює в Україні, нібито має можливість отримати грошову підтримку від держави - 3 000 гривень.

Про це попереджає "Стоп фейк Дніпро".

За посиланням відкривається "сторінка Приватбанк", де потрібно вказати ваш номер карти та CCV код.

"Будь ласка, ніколи не повідомляйте такі дані за невідомими посиланнями!" - попередили українців.

Ні "Дія", ні Міністерство цифрової трансформації не розсилають жодних SMS чи повідомлень у Мережі. Про зарахування коштів повідомляє застосунок "Дія" та банк push-сповіщенням, у якому міститься лише текст, - жодних посилань.

Офіційний телеграм канал застосунку "Дія" - https://t.me/diia_gov

Чат бот - @Diia_help_bot

Нагадаємо, українців закликають бути максимально обережними, адже за період війни шахраї винайшли нові способи наживи: декілька порад, які збережуть гаманці від злочинців.

Нові схеми: як не стати жертвою шахраїв під час війни

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