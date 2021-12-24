Отримав 7 кульових поранень: у Дніпрі рятують чоловіка, якого розстріляли у кафе у Новомосковську

Отримав 7 кульових поранень: у Дніпрі рятують чоловіка, якого розстріляли у кафе у Новомосковську

Лікарі бачать позитивну динаміку у пацієнта.

У Дніпрі у лікарні імені Мечникова медики рятують пацієнта з 7 кульовими пораненнями. 33-річного чоловіка доправили з Новомосковська, де його намагалися застрелити у кафе.

Про це повідомляє "Інформатор".

Стрілянина сталася у Новомосковську 21 грудня. Там невідомий розстріляв одного із відвідувачів. Чоловік отримав 7 кульових поранень, і у важкому стані його доправили спочатку до місцевої лікарні, а потім транспортували до лікарні Мечникова.

"7 куль потрапили в його тіло, одна з них пройшла через мозок. Наші нейрохірурги зробили операцію, забрали гематому, що врятувало йому життя. Інші кулі зайшли в грудну клітку, деякі - в ногу, ще одна розбила передпліччя. 7 вхідних отворів, що якщо подивитися на поранення, не давало шансів на життя. Хірурги Мечникова зробили неможливе. Його не тільки врятували, він сьогодні в реанімації, з позитивною динамікою, потихеньку в нього з'являється самостійне дихання, зі збереженням усіх життєвих функцій. Сподіваємося, що завтра-післязавтра вже знімемо його з апарату штучної вентиляції легень і він йтиме на одужання", - повідомив директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

За фактом замаху на вбивство у поліції відкрили кримінальне провадження (ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України). Стрільця шукають.

Нагадаємо, що в американському штаті Каліфорнія в четвер, 23 грудня, поліція Лос-Анджелеса застрелила 14-річну дівчинку, намагаючись затримати підозрюваного.

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