Отримав 92% опіків тіла: у Дніпропетровській області на території колишнього заводу згоріла будівля

Отримав 92% опіків тіла: у Дніпропетровській області на території колишнього заводу згоріла будівля

Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо.

У Новомосковську Дніпропетровської області вночі 25 листопада сталася пожежа: горіла будівля на території колишнього асфальтного заводу. Внаслідок події серйозно постраждав чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

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Вогонь спалахнув на території колишнього асфальтного заводу на вулиці Північній. Пожежа сталася всередині одноповерхової будівлі, що не експлуатується. Буквально за кілька хвилин полум’я пошкодило конструкцію побудови.

Внаслідок пожежі також постраждав 34-річний чоловік. Медики діагностували у нього термічні опіки 92% тіла.

“На пожежі постраждав чоловік 1987 року народження. До прибуття підрозділу ДСНС, його госпіталізували працівники екстреної медичної допомоги до Новомосковської центральної міської лікарні. Постраждалий отримав термічний опік 2 та 3 ступеню усього тіла — 92%”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.

В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.

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