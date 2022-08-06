Отримав білет на концерт Кобзона: на "гауляйтера" Нової Каховки скоїли замах

У суботу, 6 серпня, на здйснили замах на одного з гауляйтерів тимчасово окупованої Нової Каховки Херсоської області.

Російські засоби масової пропаганди повідомляють, що на концерт до Кобзона ледь не відправився заступник "голови адміністрації" Нової Каховкиі Віталій Гура.

ЗМП пишуть, що зрадник перебуває у поганому стані.

Зазначається, що у Гуру могли стріляти з пістолета Макарова. Замах на нього скоїли у його ж будинку.

"Для зрадників та гауляйтерів настала чорна смуга. У Новій Каховці партизани стріляли у заступника голови місцевої окупаційної адміністрації віталія гуру", - написав у своєму Telegram журналіст Денис Казанський.

Як повідлмлялося, у тимчасово захопленій Новій Каховці на Херсонщині 5 серпня прогримів вибух на складі з боєприпасами російських військ. Перелякані окупанти в паніці шукають тих, хто надає інформацію про їхні склади.

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