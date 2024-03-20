"Отримав ляща" за огидні вислови: іноземець напав на нардепа у потязі

Народний депутат заявив, що інцидент не пов'язаний з його політичною діяльністю і відмовився писати заяву в поліцію.

19 березня у потязі "Варшава-Київ" сталася бійка між народним депутатом від "Слуги народу" Артемом Кунаєвим та іноземцем.

Про це повідомило видання Liga.net.

За даними речниці поліції Рівненської області Марії Юстицької, у вівторок,19 березня, близько 07:30 до поліції надійшов виклик від чергової по залізничному вокзалу. Вона повідомила, що в одному з вагонів потягу сполученням "Варшава-Київ" відбулась бійка, внаслідок якої один з учасників отримав тілесні ушкодження. Потяг здійснив екстрену зупинку у Рівному, щоб поліція задокументувала обставини інциденту.

Оперативники, що прибули до місця події, встановили, що учасниками конфлікта були народний депутат Артем Кунаєв та росіянин з німецьким паспортом.

Артем Кунаєв у коментарі для журналістів повідомив, що іноземець під час телефонної розмови почав гучно лаятись. На прохання депутата робити це тихіше він відповів лайкою.

"Після цього облив мене водою з пляшки, "чтоб мне лучше спалось". Далі побачивши на моїй футболці український герб, почав кричати про те, що він мене "уничтожит", що в нас не мова, а "хохляцький суржик", вибив телефон, на який я робив відеофіксацію подій в мене з рук та поліз до мене з кулаками", – розповів Кунаєв.

Нардеп додав, що йому довелось захищатись, а потім звернутись до провідника та начальника потяга, які й вирішили зробити в Рівному зупинку та викликати поліцію.

"Поліція розібравшись в ситуації склала на цього "іноземця" протокол про адміністративне правопорушення", – зазначив він.

За словами нардепа, "іноземець", який кинувся на нього з кулаками, є представником німецької компанії-виробника спецобладнання, що досі працює в Росії.

Подію також прокоментував голова фракції "Слуга народу".

"Росіянин з німецьким паспортом хотів щось невдало пожартувати про наш герб і отримав ляща", – сказав Давид Арахамія.

Поліціянти склали адміністративний протокол на правопорушника за дрібне хуліганство, що карається штрафом до 10 598 гривень. Проте народний депутат відмовився писати заяву та повідомив, що не має претензій до правопорушника.

Артем Кунаєв також зазначив, що інцидент не пов'язаний з його політичною діяльністю.

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