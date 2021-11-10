Отримав майже 90% опіків тіла: у Дубні рятують хлопця, якого вдарило струмом на даху вантажного потяга

Отримав майже 90% опіків тіла: у Дубні рятують хлопця, якого вдарило струмом на даху вантажного потяга

Постраждав також і друг підлітка, який намагався його врятувати.

У Дубні Рівненської області медики рятують 12-річного підлітка, якого тяжко вразило струмом на залізничному вокзалі. У нього 90-то відсотків опіків тіла.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Електрична дуга під напругою у 27 тисяч вольт вразила хлопця, коли той виліз на вантажний залізничний вагон. На підліткові вмить спалахнув одяг, а сам хлопець упав між вагонами. Це все сталося на очах його однолітка, який і викликав "швидку" та рятував друга від вогню.

Сталося все вчора, 9 листопада. Двоє однолітків прийшли на колії неподалік залізничного вокзалу Дубна. Один із них поліз на вантажний вагон та покликав іншого. Останній, лізучи нагору, відчув, що його почало трусити, тож повернувся назад.

Саме в той момент він і побачив, як його друг спалахнув і кинувся йому на допомогу. Підліток викликав другові швидку- та прибула за лічені хвилини. Слідом рятувальники.

Як виявилося, в цей час мама потерпілого хлопця саме проходила неподалік. Бачила, як мчать швидкі та машини поліції- але і гадки не мала, що до її сина.

"Один хлопчик був доправлений у важкому стані з опіками близько 90 % внаслідок ураження електровольною дугою. Інший хлопчик з поверхневими опікам кистей рук", - розповів завідувач травматологічним відділенням Дубенської лікарні Руслан Сінєвич.

Також у хлопця попечене обличчя. Опіки отримав, коли намагався загасити одяг на другові.

Біля дітей у лікарні чергують батьки. У поліції вже з"ясували, що хлопці полізли на дах вагона через цікавість.

Прогнозів щодо стану 12-річного школяра дубенські медики поки не дають. Нині роблять усе, щоб врятувати його життя. Хлопчика готуються переводити в Рівненський опіковий центр.

Новини України: у Рівненській області рятують підлітка, який отримав 90% опіків тіла

Автори: Анна Махно, Олександр Ковтунець.

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