На Полтавщині підліток травмувався внаслідок вибуху невідомої речовини: подробиці

13 січня, у Лохвиці на Полтавщині 14-річний хлопець травмувався внаслідок вибуху невідомої речовини.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

"Попередньо правоохоронці встановили, що 14-річний хлопець на власному подвір’ї змішав побутову хімічну рідину з водою, внаслідок чого вона вибухнула у його руках", – йдеться в повідомленні.

Підліток отримав термічні опіки очей.

Медики надали йому необхідну допомогу в лікарні.

Нагадаємо, 9 січня у Новому Бузі на Миколаївщині дев'ятирічному хлопчику відірвало пальці через вибух запалу, який він знайшов коли був сам вдома.

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