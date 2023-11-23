Отримав поранення з гвинтівки на позашкільному гуртку: на Прикарпатті загинув ліцеїст 

В Івано-Франківській області 22 листопада загинув 14-річний школяр через необережне поводження іншого учня з пневматичною гвинтівкою. Нещасний випадок стався у Пнівському ліцеї під час позашкільного гуртка.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, а також на сторінці Пасічнянської територіальної громади.

"За попередньою інформацією, під час позашкільного заняття учень 9-класу отримав поранення з пневматичної гвинтівки. Від травми підліток помер до приїзду швидкої допомоги", - повідомила керівниця ОВА.

Тим часом місцева влада уточнила, що під час заняття один з ліцеїстів поранив учня 9 класу 2009 року народження. Хлопець помер на місці події. У Пасічнянській громаді оголосили триденну жалобу.

Крім того, Онищук наголосила, що профільному департаментові доручено провести службове розслідування у закладі освіти, де сталась трагедія.

Як повідомлялося, на Львівщині вчитель історії на уроці кидався на дітей. На відео, що потрапило до Мережі, видно, як педагог кричав і хапав дітей за обличчя.

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