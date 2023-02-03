Отримав повістку і не з’явився на виклик: ухилянту загрожує позбавлення волі

У Черкаській області 31-річного жителя Уманського району звинувачують в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період.

Як повідомили у Черкаській обласній прокуратурі, щодо нього до суду направлено обвинувальний акт.

За версією слідства чоловік, який рішенням військово-лікарської комісії був визнаний придатним за станом здоров'я для проходження військової служби, отримавши повістку щодо явки до Уманського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, умисно ухилився від призову на військову службу.

Проти нього відкрито провадження за ст. 336 Кримінального кодексу України. Якщо провину підозрюваного буде доведено, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, останнім часом поліція дедалі частіше почала повідомляти підозри ухилянтам, після чого матеріали справ направляються до суду.

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