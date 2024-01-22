Отримав повістку і став "свідком Єгови": чоловік вигадав спосіб уникнути мобілізації - як це закінчилось

На суді чоловік підтвердив, що не хоче служити в армії.

У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку та щоб ухилитися від мобілізації почав ходити до церкви "Свідків Єгови".

Про це йдеться у вироку Дунаєвецького районного суду Хмельницької області.

За даними суду, уродженця Миколаєва визнали придатним до військової служби. 6 травня 2023 року йому намагались вручити повістку для відправлення до військової частини, проте він категорично відмовився.

На суді чоловік усе підтвердив та додав, що він категорично не хоче служити в армії. Він заявив, що це пов'язано із його релігійними переконаннями.

"Він усвідомлює, що у зв`язку з широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України на території України оголошено загальну мобілізацію. Проте, він категорично відмовляється від проходження військової служби за мобілізацією та відправлення у військову частину. Він відвідує збори релігійної організації "Релігійний центр Свідків Єгови в Україні", за релігійними переконаннями категорично відмовляється від призову на військову службу", - йдеться у матеріалах суду.

На суді свідок пояснив, що він є прихожанином "Свідків Єгови". Він зазначив, що підозрюваний від травня 2023 року дійсно почав ходити до їхньої церкви, проте не є прихожанином цієї релігійної організації.

Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Закарпатській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Він отримав повістку ще в березні 2022 року і до січня 2024 року уникав мобілізації.

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