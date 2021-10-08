Отримав удар у нирку: на Закарпатті в гуртожитку підрізали 13-річного підлітка

Отримав удар у нирку: на Закарпатті в гуртожитку підрізали 13-річного підлітка

Хлопця доправили до лікарні, і зараз він перебуває під наглядом медиків.

У Мукачеві Закарпатської області поранення гострим предметом отримав 13-річний підліток. Він перебуває у травматологічному відділенні.

Про це повідомляє Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги.

Інцидент стався вчора, 7 жовтня у гуртожитку на вулиці Писарева в Мукачеві. На диспетчерський пульт Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги надійшло повідомлення про поранення 13-річного юнака.

"Бригада "швидкої" прибула за місцем виклику в гуртожиток. Після огляду та надання медичної допомоги з'ясувалося, що у хлопця колота рана в області лівої нирки, яка була завдана гострим предметом. За словами юнака, поранення він отримав під час бійки з однолітками", - розповіли у Центрі.

Бригада ЕМД доправила підлітка до обласної дитячої лікарні, де він був госпіталізований у травматологічне відділення.

Нагадаємо, що у Запорізькій області чоловік перерізав собі горло кухонним ножем. За словами близьких загиблого, він зловживав наркотиками та спиртним.

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