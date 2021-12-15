Отримає те, на що заслужив: мати 16-річного водія, який у Луцьку влетів у натовп людей, відмовилась захищати сина

Жінка каже, що не шукає для сина дорогих адвокатів.
Мати 16-річного водія, який у Луцьку влетів у натовп людей, каже, що підтримає справедливе рішення суду для свого сина. Жінка додає, що спілкується із потерпілими та намагається їм матеріально допомогти.
Про це вона сказала у коментарі "24 каналу".
Жінка додала, що не планує шукати для сина дорогих адвокатів, які б його виправдали та хоче, щоб підліток отримав по заслугах.
"Ми ходили до потерпілої, ми цікавимося її здоров'ям, ми телефонуємо племінниці Руслані. Ми намагаємося допомогти всім не для того, щоб зменшити термін. Ні, повірте. Я не наймаю йому адвокатів, він матиме те, що заслужив", - сказала мати підозрюваного.
Нагадаємо:
- У Луцьку біля торгового центру автівка в'їхала у натовп людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. В результаті зіткнення постраждали 6 людей, а 16-річного водія, який їздив без прав на батьківському авто, затримали правоохоронці.
- Найбільше в аварії постраждали 39-річна жінка та її 5-річний син. Зараз жінка в обласній лікарні в критичному стані. Вона досі у комі в реанімації. В іншій, дитячій лікарні перебуває 5-річний син потерпілої із забійною раною лоба. Його життю, за словами медиків, загрози немає.
- Суд відправив 16-річного водія під цілодобовий домашній арешт.
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