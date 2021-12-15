Отримає те, на що заслужив: мати 16-річного водія, який у Луцьку влетів у натовп людей, відмовилась захищати сина

Отримає те, на що заслужив: мати 16-річного водія, який у Луцьку влетів у натовп людей, відмовилась захищати сина

Жінка каже, що не шукає для сина дорогих адвокатів.

Мати 16-річного водія, який у Луцьку влетів у натовп людей, каже, що підтримає справедливе рішення суду для свого сина. Жінка додає, що спілкується із потерпілими та намагається їм матеріально допомогти.

Про це вона сказала у коментарі "24 каналу".

Жінка додала, що не планує шукати для сина дорогих адвокатів, які б його виправдали та хоче, щоб підліток отримав по заслугах.

"Ми ходили до потерпілої, ми цікавимося її здоров'ям, ми телефонуємо племінниці Руслані. Ми намагаємося допомогти всім не для того, щоб зменшити термін. Ні, повірте. Я не наймаю йому адвокатів, він матиме те, що заслужив", - сказала мати підозрюваного.

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