Отримувала пільги: детективи викрили компанію, що незаконно продавала шоломи та бронежилети

Компанія діяла за підробними сертифікатами. І завезла товару на 100 млн гривень.

Компанія завозила військову амуніцію до України начебто для потреб ЗСУ. Насправді ж шоломи та бронежилети продавали через мережу роздрібних магазинів. Детективи Бюро економічної безпеки викрили злочинну схему та здійснили обшуки в офісних й складських приміщеннях та торгових точках товариства.

Про це повідомили у БЕБ.

Детективи вилучили шоломи, балістичні плити та бронежилети різного класу захисту загальною вартістю понад 40 млн гривень. Також вилучено фінансово-господарські документи, що підтверджують незаконну діяльність компанії.

"Компанія, аби отримувати пільги на завезення до країни товарів військового призначення, використовувала сертифікати з неправдивою інформацією про кінцевого отримувача", - повідомили детективи.

Це означає, що за документами амуніція призначалася для ЗСУ, але постачалася до мережі спецмагазинів у кількох регіонах України. Так було завезено кілька партій товару, вартістю понад 100 млн гривень.

Вони також встановили, що компанія і податки не сплачувала: загалом на 30 млн гривень

Наразі незаконно ввезені товари арештовано, проводяться експертизи. Досудове розслідування триває.

Тим часом притягнули до відповідальності депутата Полтавської обласної ради, який змовився з двома особами і заволодів 100 тис. гривень, які мали бути скеровані для виплати громадянам грошової допомоги на лікування.

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