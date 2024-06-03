Отримували "бойові" доплати: на Одещині військові будували маєток командувачу тероборони – ДБР

ДБР викрило одного з командувачів на залученні бійців до будівництва його маєтку.

На Одещині працівники ДБР спільно із СБУ повідомили про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони "Південь", який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

Про це пише пресслужба ДБР.

Так, посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще 2023 року. Вони понад рік працювали на будівництві для начальника та отримували водночас доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Командувачу повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

У серпні 2023 року ДБР викрило два подібні випадки на Львівщині та Одещині.

Нагадаємо, на Полтавщині суд арештував документи ВЛК через рекордну кількість непридатних до служби.

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