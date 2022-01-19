Отримували гроші за недитячий контент: в Одесі під суд відправили розробників порносайту

"Контент" підозрювані закуповували в інших представників незаконного бізнесу.
В Одесі під суд відправили трьох розробників порносайту. Організаторам вдалося монетизувати "ресурс", завдяки чому вони систематично отримували гроші з реклами.
Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Як стало відомо, ще в лютому 2020 року спільники створили сайт, на який завантажили порнографічний контент. У Мережі вони також знайшли клієнтів, які купували рекламу. Щоразу, коли користувачі були на дорослому веб-ресурсі, вони автоматично переходили на сайти, проплачені замовниками.
Власне, завдяки цьому вони отримували електронні гроші, які згодом виводили у фізичну валюту та розподіляли між учасниками банди.
"Контент" підозрювані закуповували в інших представників незаконного бізнесу.
“У ході досудового розслідування також встановлені ще двоє членів організованої групи, яким повідомлено про підозру у незаконному розповсюдженні зображень, кіно- та відеопродукції порнографічного характеру, зокрема, дитячої порнографії, через всесвітню мережу Інтернет. З яких один помер в ході досудового розслідування, а ще одного засуджено вироком суду на підставі угоди про визнання винуватості”, — підкреслили у пресслужбі прокуратури області.
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