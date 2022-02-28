Отримуйте інформацію лише з надійних джерел: список посилань на соцмережі обласних військових адміністрацій та міських рад

Отримуйте інформацію лише з надійних джерел: список посилань на соцмережі обласних військових адміністрацій та міських рад

Будь-які інші повідомлення - небезпечні фейки ворога.

Бережіть життя - отримуйте інформацію лише з надійних джерел.

Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України наголошує:

Шукайте інформацію про виведення населення і життєво важливих ресурсів першої необхідності з території можливої загрози лише на офіційних ресурсах вашої громади.

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Будь-які інші повідомлення - небезпечні фейки ворога!

Нижче надаємо список посилань на офіційні соціальні мережі обласних військових (державних) адміністрацій та міських рад.