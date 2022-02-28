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Отримуйте інформацію лише з надійних джерел: список посилань на соцмережі обласних військових адміністрацій та міських рад 

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Отримуйте інформацію лише з надійних джерел: список посилань на соцмережі обласних військових адміністрацій та міських рад 

Pexels

Будь-які інші повідомлення - небезпечні фейки ворога.

Бережіть життя - отримуйте інформацію лише з надійних джерел.

Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України наголошує: 

Шукайте інформацію про виведення населення і життєво важливих ресурсів першої необхідності з території можливої загрози лише на офіційних ресурсах вашої громади. 

Будь-які інші повідомлення - небезпечні фейки ворога!

Нижче надаємо список посилань на офіційні соціальні мережі обласних військових (державних) адміністрацій та міських рад. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Звірство сусіда: Росія цинічно вторглася до України та розпочала жорстоку війну

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