"Отримують автомат, без броніків і касок, і роблять набіги на наші позиції": в ОП розповіли, як РФ знищує своїх вояків під Бахмутом

Вже тривалий час російські окупанти намагаються захопити місто Бахмут на Донеччині. ЗСУ вдається стримати набіги окупантів, серед яких загалом зеки-"вагнерівці", яких командування не жаліє і посилає із самими автоматами без засобів захисту.

Про ситуацію навколо Бахмута розповів голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Їх немов "м‘ясо" везуть на позиції без зброї. Потім так звані "верблюди" цю зброю підвозять вже перед наказом бігти вперед. Вони отримують автомат, без броніків і касок, і роблять набіги на наші позиції. Вони - це російські зеки, яких вербує "вагнер". Саме це щодня відбувається під Бахмутом. Вони кладуть сотні таких людей в надії, що ними їм вдасться послабити нашу оборону. За спинами цього "м‘яса" стоять кадрові, - описав ситуацію Андрій Єрмак.

Він додав, що у російської орди нічого не змінюється, бо люди там були м‘ясом і такими і лишатимуться поки не піднімуть голову.

Нагадаємо, що за повідомленнями російських окупантів, їм вдалося просунутися в напрямку Бахмута. Російські джерела повідомляють, що вояки РФ захопили Курдюмівку, Кліщіївку, Андріївку. Підгороднє, Спірне та Зеленеполля, щоб оточити Бахмут з ​​півдня та сходу.

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