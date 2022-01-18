Отримав поранення, коли рятував бійця: у Дніпрі у лікарні Мечникова прооперували парамедика з пошкодженою артерією

Отримав поранення, коли рятував бійця: у Дніпрі у лікарні Мечникова прооперували парамедика з пошкодженою артерією

Чоловікові "заклеїли" пошкоджену стінку артерії.

У Дніпрі у лікарні імені Мечникова врятували парамедика, який отримав поранення в зоні ООС. Чоловікові "зшили" пошкоджену артерію.

Про це повідомив у Мережі нейрохірург лікарні Юрій Чередніченко.

Парамедик отримав поранення 7 січня поблизу Мар'їнки, коли надавав допомогу пораненому бійцю. Під час кулеметного обстрілу куля влучила йому у ключицю. Її витягли у Покровську, а самого парамедика відправили до Дніпра на обстеження.

Там він почав одужуватися, але раптом у нього відкрилася артеріальна кровотеча.

"Миттю зібралася хірургічна бригада та анестезіолог. Терміново виконано ангіографію. Дякувати Богові, магістральні артеріальні судини цілі. Але крихітний, практично непомітний рентгену фрагмент оболонки кулі, відірвавшись від неї, пошкодив одну з гілок підключичної артерії. В результаті розриву стінки утворилася хибна аневризма – бомба уповільненої дії, яка в будь-який момент може спричинити несумісну з життям артеріальну кровотечу. Тому ангіографія без найменшої перерви перейшла у внутрішньосудинну операцію – виключення травматичної аневризми мікроспіралями та "заклеювання" пошкодженої стінки артерії", - розповів деталі операції заступник головного лікаря лікарні імені Мечникова Юрій Скребець.

За його словами, парамедик почувається краще і вже проситься знову на передову.

Нагадаємо, що у Львові прооперували хлопчика, який зробив невдале сальто і травмував руку. 12-річний Юрко переніс 3 операції та 5 місяців лікування через те, що йому поставили неправильний діагноз.

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