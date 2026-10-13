Отрута в холодильнику: популярні українські яйця екстрено вилучають через інфекцію

Яйця / © Associated Press

Реклама

У Великій Британії попередили про небезпеку яєць українського виробника «Ясенсвіт». У частині продукції виявили сальмонелу, тому яйця з певним маркуванням мають вилучити з продажу та не вживати в їжу.

Як повідомляє Food Standarts Agency, йдеться про яйця в шкаралупі виробництва компанії «Ясенсвіт» із кодом 3UA1012066.

Реклама

У повідомленні Управління з безпеки харчових продуктів Великої Британії зазначається, що сальмонелу виявили у деяких яйцях, поставлених цим підприємством. Через це не виключається, що зараженими можуть бути й інші яйця з таким самим кодом.

Реклама

Споживачів закликають перевіряти маркування безпосередньо на яйцях. Продукцію з кодом 3UA1012066 не слід їсти — її рекомендують утилізувати.

Де могли продавати ці яйця

У відомстві зазначили, що ці яйця не продавалися у великих роздрібних мережах і супермаркетах. Значна частина продукції постачалася підприємствам громадського харчування.

Водночас окремі партії могли потрапити до невеликих магазинів. Крім того, яйця могли перепаковувати інші британські підприємства, тому на зовнішньому пакованні можуть бути зазначені інші компанії чи коди пакувальних центрів.

Бізнес закликали негайно перевірити ланцюги постачання, припинити продаж та використання яєць із кодом 3UA1012066, вилучити їх з обігу та, якщо продукція вже потрапила до роздрібного продажу, відкликати її у покупців.

Реклама

Які симптоми може спричинити сальмонела

Серед типових симптомів зараження сальмонелою називають підвищену температуру, діарею та біль у животі.

Людям із такими симптомами радять не відвідувати роботу, школу чи дитячий садок щонайменше протягом 48 годин після їх повного зникнення, щоб не допустити поширення інфекції.

Контролювальні органи також закликали місцеву владу простежити, щоб підприємства, які отримали потенційно небезпечні яйця, вилучили їх з ринку та повідомили про вжиті заходи.

Раніше ми розповідали, як відрізнити сальмонельоз від шлункового вірусу. Одна з головних відмінностей — перебіг хвороби. Шлунковий вірус зазвичай швидко досягає піку, після чого стан людини починає покращуватися протягом одного-двох днів. Натомість за сальмонельозу симптоми можуть тривати довше.

Реклама

Новини партнерів