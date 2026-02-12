Верховна Рада. / © УНІАН

У четвер, 12 лютого, Верховна Рада розійшлася, не розпочавши роботу. Депутати не розглянули жодного питання з порядку денного через брак голосів. Чимало парламентарів не з’явилися у сесійній залі через стан здоров’я.

Що відомо про нездужання у парламенті, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Сьогодні парламент достроково завершив пленарний тиждень. Депутат Ярослав Железняк повідомив, що ВРУ не проводитиме голосувань аж до 24 лютого.

Рада розійшлася

Голосів не вистачило навіть на сигнальному голосуванні. З даних сайту ВРУ щодо пленарного засідання відомо, що у залі було 274 депутати. Зауважимо, станом на 12 лютого 2026-го склад парламенту нараховує 393 депутати.

Дехто з депутатів не з’явився через відрядження за кордоном, а деякі не прибули на Банкову через стан здоров’я, а саме — отруєння.

Голосування у парламенті 12 лютого 2026-го.

Оголошуючи про завершення розгляду питань порядку денного, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко подякував депутатам за «нерезультативну роботу» і побажав їм здоров’я.

«Бажаю здоров’я всі, хто сьогодні з причин здоров’я не міг прибути. Одужуйте», — наголосив він.

Офіційна заява

У пресслужбі апарату Верховної Ради повідомили, що остаточні висновки щодо харчового отруєння будуть зроблені після проведення лабораторних досліджень.

Зазначається, що спеціалісти розпочали відповідну перевірку. Санітарно-епідеміологічна служба проводить опитування для з’ясування обставин і переліку спожитих харчових продуктів. Окрім того, відбирають зразки для проведення лабораторних досліджень.

«Попередньо розглядається ймовірність ротавірусної або іншої гострої кишкової інфекції. Остаточні висновки можуть бути зроблені лише після отримання результатів лабораторних досліджень», — йдеться у повідомленні.

Що відомо про нездужання у Раді

Телеграм-канал Ukraine context одним з першиї повідомив що багатьох депутатів — діарея, блювота й температура 38.

«І це — одна з причин, чому сьогодні більшої частини народних обранців не було на робочих місцях», — пише ресурс.

Пізніше нардеп Ярослав Железняк підтвердив інформацію про те, що дехто з його колег дійсно захворів.

«P.S. Частково правда через отруєння депутатів (як говорять, вчора у їдальні). Багато у відрядженнях», — йдеться у його дописі.

Допис «Залізного нардепа» про ситуацію в Раді.

Пізніше він знову підтвердив, що дехто з колег сьогодні через самопочуття не прийшли, та побажав їм швидкого одужання.

Окрім того, нардеп Микола Тищенко підтвердив, що народні депутати отруїлись в їдальні Верховної Ради.

«Отруїлися народні депутати. Вимушено припинена діяльність парламенту. Наші колеги отруїлися у їдальні.

Народний депутат Олександр Маріковський розповів у коментарі «Громадському», що «у багатьох» отруєння сталося після відвідин парламентської їдальні 11 лютого. За його оцінкою, могло отруїтися близько 10% представників різних фракцій.

«Прийшов зранку до їдальні, каву взяв собі. І там колеги говорять, що деякі колеги вчора отруїлися. Прийшов до зали засідання, починаю говорити з колегами — один говорить: „У мене вчора там щось було“. Інший каже: „Уранці в мене там щось було, я блідий“. Кажуть, що це вчора після їдальні відбулось у багатьох. Я особисто побачив людей, з ким оце відбувалося от паралельно», — розповів депутат.

Як повідомлялося, на початку січня, після одного з ударів РФ по Києву, Верховна Рада опинилася без тепла та води. Пізніше через низьку температуру в будівлях комітетів Верховної Ради злили воду з труб, щоб запобігти аваріям.