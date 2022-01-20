Отруєння дикорослими грибами в Україні: в якій області постраждало найбільше людей

Унаслідок отруєнь торік в Україні померли 21 дорослий і п’ятеро дітей.
189 осіб постраждали внаслідок отруєння грибами у 2021 році.
Про це інформує Центр громадського здоров'я.
У 2021 році в Україні зареєстрували 126 осередків отруєння дикорослими грибами, унаслідок яких постраждало 189 людей, з них 32 дітей. Унаслідок отруєнь померли 21 дорослий і п’ятеро дітей.
Зокрема, найбільше постраждалих від отруєння дикорослими грибами — 19 людей, з них 5 дітей — зареєстрували у Вінницькій області (померли 2 дітей).
У Запорізькій області зареєстрували 11 осередків, постраждали 14 дорослих, з них 4 дитини. У Чернігівській області зареєстрували 9 випадків, постраждали 15 дорослих і 5 дітей (3 людей померли, з них 2 дітей). У Чернівецькій області — 7 випадків, постраждали 14 людей.
У Волинській області у 3 осередках отруєнь дикорослими грибами постраждали 12 людей.
Нагадаємо, що у Харкові через отруєння маринованими грибами родина опинилася в лікарні. Двоє із трьох хворих перебувають у важкому стані в реанімаційному відділенні.
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