Отруєння дружини Буданова: у Зеленського розповіли, хто причетний до замаху

В Офісі президента вважають, що до отруєння дружини головного розвідника Кирила Буданова Маріанни Буданової причетна Росія.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

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"Будемо об'єктивними з точки зору того, що Росія, на жаль, 30 років мала "відкриті двері" з Україною. Активно відпрацьовувала не лише інформаційний, політичний чи культурний простір в Україні, а також формувала ті чи інші агентські мережі. З більшим чи меншим легендуванням вони були законсервовані або одразу себе проявляли", - зазначив він.

Подоляк зауважив, що на території України діє велика мережа російських спецслужб.

"Їх періодично знаходить і заарештовує СБУ, яка вкрай професійно працює. Але зауважимо, що певна низка агентів з великою глибиною легендування все ще перебуває на території України. Чи мають вони доступ до чогось, чи можуть вони якісь ексцеси вчиняти? Так, можуть. Тому маємо розуміти: війна йде скрізь, навіть у Києві. Чи всі перебувають у зоні ризику? Так. Чи треба бути обережним? Безумовно. Чи треба про це говорити? Так, тому що це справедлива інформація, щоб ми відчували, що війна нікуди не зникла", - наголосив політик.

За словами Подоляка, Росія намагається завести до України своїх агентів, використовуючи треті країни.

"Війна сьогодні – це не лише лінія розмежування і безпосередньо фронтова лінія. Це також атаки по всій Україні ракетами та дронами, агентські роботи Росії, ДРГ в Сумській, Чернігівській областях. Це спроба завезти сюди ще якихось додаткових агентів, зокрема через територію третіх країн. Все це сьогодні працює", - розповів радник керівника ОП.

Він додав, що наразі триває розслідування у цій справі.

"Зрозуміло, що в результаті контрзаходів бачитимемо, чи в цьому є велика мережа, чи це якісь там випадкові агенти щось там робили тощо. Ціль цього зрозуміла. Знову ж таки, Росія хоче отримати тут максимальне збільшення панічних настроїв, бо це буде додатковим навантаженням. Так збільшуватиметься відсоток розчарованих людей, які будуть ще до того й налякані. Психологічна тактика Росії зрозуміла. Наша з вами тактика – розуміти, що ми перебуваємо у стані війни", - підсумував Подоляк.

Нагадаємо, майор запасу НГУ Гетьман надав дві версії замаху на дружину Буданова та співробітників ГУР.

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