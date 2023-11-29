Отруєння дружини Буданова та своїх співробітників розслідує ГУР Міноборони

Йдеться про ймовірну спецоперацію, спрямовану проти співробітників розвідки чи членів їхніх родин.

Головне управління розвідки Міноборони України самостійно розслідує отруєння своїх співробітників та дружини керівника ГУР Кирила Буданова Маріанни.

Про це повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі "Українській правді".

"За фактом отруєння співробітників воєнної розвідки та дружини керівника української спецслужби Кирила Буданова Маріанни розпочато й триває внутрішнє розслідування", - сказав він.

За його словами, фахівці діють відповідно до статті 47, частин 3 та 4 статті 24 Закону України "Про розвідку", статті 5 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність", статей 5 та 6 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", вказані інциденти розслідує підрозділ власної безпеки ГУР МО України.

Юсов також пояснив журналістам, оскільки йдеться про ймовірну спецоперацію, спрямовану проти співробітників розвідки чи членів їхніх родин, розслідуванням займається підрозділ власної безпеки ГУР.

Він додав, що після вивчення всіх обставин події буде ухвалюватися рішення про залучення інших правоохоронних органів, передачу матеріалів до відповідних органів досудового або судового розслідування.

Нагадаємо, 28 листопада стало відомо про отруєння дружини Буданова. Маріанну Буданову терміново ушпиталили. Також є припущення, чим і як могли отруїти обраницю головного розвідника України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Дружину Буданова отруїли миш'яком і ртуттю?! Що відомо про жінку головного розвідника?

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