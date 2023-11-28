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Отруєння дружини очільника розвідки Буданова Маріанни: у ГУР офіційно прокоментували

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Отруєння дружини очільника розвідки Буданова Маріанни: у ГУР офіційно прокоментували

Дружина керівника ГУР Маріанна Буданова. Фото: ELLE.UA

За інформацією розвідки, дружина керівника ГУР Маріанна Буданова справді була отруєна важкими металами.

Українська розвідка підтвердила отруєння дружини керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанни Буданової.

Цей факт підтвердив представник розвідки Андрій Юсов в коментарі Радіо Свобода.

За його словами, дружина керівника ГУР Маріанна справді була отруєна важкими металами і зараз проходить курс лікування, який вже завершується.

Чи були отруєнні співробітники розвідки, про що раніше повідомляли ЗМІ - Юсов не прокоментував. 

Більше інформації у відомстві пообіцяли оприлюднити згодом.

Нагадаємо, вранці 28 листопада в інформаційному просторі з'явилася інформація про отруєння дружини голови Головного управління розвідки Буданова Маріанни Буданової. За джерелами розвідки, вона була отруєна важкими металами.  

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Дата публікації
Перегляди
2836
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