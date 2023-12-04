Отруєння Маріанни Буданової: у якому стані дружина керівника ГУР та інші розвідники

Стан здоров'я постраждалих зараз задовільний, вони пройшли курс лікування в українській клініці.

Дружина керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанна і декілька українських розвідників, яких днями отруїли важкими металами, перебувають у задовільному стані.

Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Стан здоров'я зараз задовільний. Пройдений курс лікування в українській клініці. Завдяки тому, що вчасно звернулися і відреагували, і професійності українських лікарів, зараз все добре. Але в подальшому буде продовжений медичний нагляд і регулярні обстеження. Це – тривалий процес. Такі випадки складні і потребуються спостереження, маємо надію, що (їхньому життю нічого. – Ред.) не загрожує", – каже Юсов.

За його словами, наразі триває внутрішнє розслідування. Ним ретельно займаються підрозділи власної безпеки ГУР.

Нагадаємо, що 28 листопада стало відомо про отруєння дружини голови Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанни Буданової. Також у ЗМІ писали, що до лікарні потрапило ще кілька офіцерів зі схожими симптомами, що і у Маріанни.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про дружину очільника ГУР України Маріанну Буданову.

В Офісі президента вважають, що до отруєння дружини головного розвідника Кирила Буданова Маріанни Буданової причетна Росія.

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