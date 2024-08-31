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Отруєння річки Сейм: у Міндовкілля повідомили, чи є загроза для водозабору Києва

Отруєння річки Сейм: у Міндовкілля повідомили, чи є загроза для водозабору Києва

Голова Міндовкілля Руслан Стрілець. Фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

За словами голови Міндовкілля, усі відповідні служби залучені для ліквідації наслідків надзвичайної події.

Проблему забруднення річки Сейм небезпечною органічною речовиною ліквідують силами ДСНС, Екологічної інспекції, Служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Рибоохоронного патруля та місцевої влади. Головна задача цих державних служб – усунути забруднення до того, як небезпечна речовина досягне водозабору столиці.

Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець у коментарі Укрінформу.

"Забруднені води рухаються зі швидкістю 20-25 км на день. Ми робимо максимум для того, щоби вони не дійшли до питного водозабору Києва. Це наша основна задача. Тож 5-6 вересня ми побачимо, чи діють заходи, яких ми зараз вживаємо", – зазначив Стрілець.

Він додав, що для контролю ситуації та пошуку методів усунення забруднення фахівці щодня беруть десятки проб води і проводять лабораторні дослідження.

"За останні дні зроблено понад 50 проб, за ці два дні – ще 28. Зразки забрудненої води постійно відбираються для лабораторних досліджень та випробувань з метою пошуку найкращих рішень. Відповідно, вчора відібрали проби для того, щоб фахівці на очисних спорудах водоканалу – там, де питні водозабори – з'ясували, чи зможуть вони впоратися, якщо забруднення дійде туди. Тобто, превентивно ми робимо максимум для того, щоб це зупинити", – наголосив міністр.

За словами голови Міндовкілля, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила застосування низки заходів для подолання проблеми. Зокрема від 30 серпня вже застосовуються:

  • аерація (збагачення повітрям) річкової води;
  • бактеріальна абсорбція (поглинання) небезпечної речовини;
  • перекидання додаткових обсягів води;
  • збирання мертвої риби та недопущення подальшого її мору.

"Наскільки це буде ефективно, будемо розуміти в понеділок. Тому що потрібен час, щоб бактерії почали працювати", – сказав він.

Нагадаємо, отруєно річку Сейм, що тече в Курській області РФ, а також Сумщиною та Чернігівщиною в Україні та впадає в українську Десну. Вода у річці почорніла та смердить, масово гине риба. В отруєнні води підозрюють росіян, а екологи б’ють на сполох. 

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