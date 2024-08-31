Отруєння річки Сейм: у Міндовкілля повідомили, чи є загроза для водозабору Києва

Проблему забруднення річки Сейм небезпечною органічною речовиною ліквідують силами ДСНС, Екологічної інспекції, Служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Рибоохоронного патруля та місцевої влади. Головна задача цих державних служб – усунути забруднення до того, як небезпечна речовина досягне водозабору столиці.

Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець у коментарі Укрінформу.

"Забруднені води рухаються зі швидкістю 20-25 км на день. Ми робимо максимум для того, щоби вони не дійшли до питного водозабору Києва. Це наша основна задача. Тож 5-6 вересня ми побачимо, чи діють заходи, яких ми зараз вживаємо", – зазначив Стрілець.

Він додав, що для контролю ситуації та пошуку методів усунення забруднення фахівці щодня беруть десятки проб води і проводять лабораторні дослідження.

"За останні дні зроблено понад 50 проб, за ці два дні – ще 28. Зразки забрудненої води постійно відбираються для лабораторних досліджень та випробувань з метою пошуку найкращих рішень. Відповідно, вчора відібрали проби для того, щоб фахівці на очисних спорудах водоканалу – там, де питні водозабори – з'ясували, чи зможуть вони впоратися, якщо забруднення дійде туди. Тобто, превентивно ми робимо максимум для того, щоб це зупинити", – наголосив міністр.

За словами голови Міндовкілля, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила застосування низки заходів для подолання проблеми. Зокрема від 30 серпня вже застосовуються:

аерація (збагачення повітрям) річкової води;

бактеріальна абсорбція (поглинання) небезпечної речовини;

перекидання додаткових обсягів води;

збирання мертвої риби та недопущення подальшого її мору.

"Наскільки це буде ефективно, будемо розуміти в понеділок. Тому що потрібен час, щоб бактерії почали працювати", – сказав він.

Нагадаємо, отруєно річку Сейм, що тече в Курській області РФ, а також Сумщиною та Чернігівщиною в Україні та впадає в українську Десну. Вода у річці почорніла та смердить, масово гине риба. В отруєнні води підозрюють росіян, а екологи б’ють на сполох.

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