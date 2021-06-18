Отруєння в Одеській області: 30 дітей підхопили гастроентероколіт від їжі з харчоблоку

Експерти вважають, що джерелом зараження були готові страви.

Спалах у таборі "Сергіївка" в однойменному селищі Білгород-Дністровського району, де масово отруїлися 30 дітей і один дорослий, вже локалізований і ліквідований.

Як повідомили в Одеському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України, розслідування інциденту завершено.

У всіх постраждалих виявили гострий гастроентероколіт (запалення шлунка і кишечника), який спровокувала патогенна кишкова паличка.

Джерелом зараження експерти вважають готові страви, які вони вживали в харчоблоці дитячого табору, коли проходили там футбольні змагання.

"Обставини, що сприяли виникненню спалаху: недотримання гігієнічних вимог до технологічних процесів приготування страв, порушення персоналом санітарно-протиепідемічного режиму в харчоблоці, відсутність умов для дотримання особистої гігієни працівниками харчоблоку", - зазначили у відомстві.

Раніше стало відомо, що в Одеській області масово занедужали діти, які приїхали до табору у селищі Сергіївка. Перші хворі з'явилися наступного дня після заїзду. Там працювали епідеміологи.

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