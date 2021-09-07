Мати отруїла, але на засідання не прийшла: у Чернігові суд хоче позбавити батьківських прав сім'ю, в якій від грибної юшки загинули діти

Мати отруїла, але на засідання не прийшла: у Чернігові суд хоче позбавити батьківських прав сім'ю, в якій від грибної юшки загинули діти

Забрати собі малюків хоче батько багатодітної родини.

Батьків дітей, які отруїлися грибами в селищі Олександрівка Добрянської громади, хочуть позбавити батьківських прав.

Про це повідомляє "Суспільне".

Перше судове засідання, на якому має вирішуватися питання позбавлення батьківських прав, відбулося в кінці серпня. Ще одне буде 16 вересня.

Батько найняв адвоката, щоб повернути собі можливість виховувати дітей. Своєю чергою мати дітвори, яка і приготувала отруєний грибний суп, на засідання не прийшла.

“Адвокат малює батька таким гарним і турботливим, і, якщо ми зараз суд програємо, самі розумієте, що це буде. Все валять на маму, що мама така погана. Ми надавали документи, робили запит в “Охматдит”, викликали свідків. Перше засідання зазвичай розглядається по документах, друге – по суті”, — сказала в коментарі “Суспільному” начальниця Служби у справах дітей Добрянської територіальної громади Наталія Кот-Берест.

Відзначимо, що зараз діти перебувають в Центрі соціально-психологічної реабілітації в Хмільниці. За словами бабусі дітвори, якщо суд залишить дітей з батьком, вона буде допомагати в їх вихованні.

“Мама на засідання не прийшла. Батько робить все, щоб дітей повернути в сім'ю. Сподіваємося на розумне рішення суду. Батько не кидав сім'ю, допомагав, навідувався. При чому тут батько? Це необережність матері. Батько у відрядженнях, це все на мої плечі ляже: навчання, прибирання, готування. Хотілося б, щоб онуки жили зі мною. Батько заробляє гроші, щоб забезпечити дітей, а все інше на мені буде. Мама після всього, що сталося, поїхала. Зв'язок з нею я не можу мати”, — підкреслила бабуся Олена Дьошова.

Нагадаємо, що у Чернігові померла 5-річна дівчинка, яку мама нагодувала грибною юшкою. Слідом за сестричкою помер 7-місячний хлопчик.

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