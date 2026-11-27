На Київщині дівчина отруїла колишнього прикордонника / © СБУ

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Жителька Обухова шукала стосунки в інтернеті, але натомість отримала підозру у вбивстві. Незнайомець із Мережі пообіцяв їй зустріч за кордоном, якщо вона отруїть колишнього прикордонника. Дівчина погодилася і підсипала йому смертельну речовину в напій.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

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Зазначається, що підозрювану затримали військова контррозвідка СБУ та Нацполіція. Нею виявилася 21-річна працівниця кіоску з фастфудом із Обухова. Дівчина шукала близьку стосунки в телеграм-каналах, де їй написав незнайомець. Він запропонував зустрітися за кордоном, але за однієї умови — вона мала отруїти колишнього прикордонника.

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За даними слідства, дівчина погодилася. Вона забрала на пошті отруту, заховану під виглядом снодійного, і дала куратору доступ до своєї анкети на сайті знайомств. Замовник писав колишньому військовому замість неї та покликав його на зустріч 24 листопада у готель в Обухові.

«Під час „побачення“ фігурантка непомітно підсипала смертельну дозу отрути у напій жертви. Після того як чоловік знепритомнів, кілерка сфотографувала його документи для „звіту“, затерла власні відбитки пальців, викинула посуд та покинула місце злочину», — зазначили у СБУ.

Правоохоронці розшукали та затримали підозрювану у Тернополі в рейсовому автобусі. Саме тоді, коли вона намагалася виїхати за кордон на обіцяну зустріч із координатором злочину. Під час обшуків у неї вилучили мобільний телефон, у якому збереглися докази спілкування із замовником.

Затриманій оголосили підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу). Зараз вона перебуває під вартою. За цей злочин їй загрожує до 15 років в’язниці.

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Розслідування триває під керівництвом Обухівської окружної прокуратури. Правоохоронці перевіряють, чи працювала дівчина на російські спецслужби. Якщо це підтвердиться, її також можуть звинуватити у державній зраді в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві українського військового на замовлення російських спецслужб. Увечері 22 листопада в Харкові застрелили майора ЗСУ. Після злочину підозрюваний утік із міста, але правоохоронці знайшли його на Вінниччині.

Раніше йшлося про запобігання замовному вбивству відомого громадського активіста на Київщині. Російська ФСБ завербувала 19-річного мешканця Миколаєва, який мав застрелити чоловіка під час його ранкової прогулянки із собакою.

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