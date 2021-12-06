Отруїлися чадним газом: у Дніпропетровській області на пожежі постраждали двоє чоловіків

Отруїлися чадним газом: у Дніпропетровській області на пожежі постраждали двоє чоловіків

Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо.

У Кам'янському Дніпропетровській області на пожежі постраждали двоє нетверезих чоловіків. Вони отруїлися чадним газом.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Як з'ясувалося, подія сталася на вулиці Курській в занедбаному одноповерховому будинку. Там в одній із кімнат спалахнуло сміття. У момент того, що трапилося, в приміщенні перебували двоє нетверезих чоловіків. Їх із діагнозом “отруєння продуктами горіння” госпіталізували до лікарні.

“Неподалік місця, де виникла пожежа, вогнеборці виявили двох чоловіків 1953 та 1973 років народження. Із попереднім діагнозом: “алкогольне сп’яніння та отруєння продуктами горіння”, постраждалих направлено до Кам’янської міської лікарні швидкої допомоги. Пожежу локалізовано о 17:04 та ліквідовано о 17:08”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.

Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо. В обставинах події розбираються правоохоронці.

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